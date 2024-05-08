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11:29, 8 мая 2024Бывший СССР

В Грузии решили создать базу данных с разжигавшими насилие на митингах

Правящая партия Грузии создаст базу данных с разжигавшими насилие на митингах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила создать базу данных, в которую войдут люди, разжигавшие насилие в Тбилиси на митингах против закона об иноагентах. Об этом сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Через партийные структуры мы начинаем создавать базу данных, где будет собираться информация обо всех лицах, причастных к насилию, другим противоправным действиям, угрозам, шантажу или публичному одобрению таких действий», — рассказал он.

По словам спикера парламента, базу данных разместят на специальном сайте, сделав ее общедоступной и прозрачной. Он пообещал, что против попавших в нее лиц примут все меры в рамках Конституции и закона республики.

Ранее Служба госбезопасности Грузии сообщила, что иностранные государства финансировали провокации на митингах в Тбилиси. По заявлениям СГБ, в организации провокаций участвуют граждане страны за рубежом, в том числе те, кто отправился воевать на Украину и готов вернуться, чтобы участвовать в стычках с полицией.

Акция протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси началась 2 мая у здания парламента Грузии. В конце апреля депутаты поддержали принятие закона во втором чтении.

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      Александр Курбатов
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