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20:28, 29 апреля 2024Бывший СССР

Парламент Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иностранных агентах

В парламенте Грузии во втором чтении депутаты приняли законопроект об иноагентах
Начало событий в новости В Грузии оценили шансы принятия закона об иноагентах

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

В парламенте Грузии депутаты во втором чтении поддержали законопроект об иноагентах. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Законопроект называется «О прозрачности иностранного влияния». Он поступил в парламент страны в начале 2023 года. Однако, в это время в Грузии начали проходить протесты, поэтому парламентарии отменили эту инициативу. Но 17 апреля депутаты одобрили законопроект в первом чтении. Выяснилось, что инициатива спонсировалась из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти рассказал журналистам, что грузинский народ не поддерживает либеральную оппозицию, выступающую против закона об иноагентах, поскольку она все больше отдаляется от разделяемых грузинами ценностей.

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      Анна Габай
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