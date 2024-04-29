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19:10, 29 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии оценили шансы принятия закона об иноагентах

Грузинский политик Жгенти: шансы принятия закона об иноагентах высоки

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» будет принят парламентом Грузии с большой вероятностью несмотря на протесты и сопротивление оппозиции. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти в интервью РЕН ТВ.

«Шансы большие, потому что у них [правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия»] есть достаточное количество депутатов, которые могут проголосовать за этот закон. Я добавлю, что они не имеют права не принять этот закон исходя из того, что в прошлом году он был отозван», — отметил он, указав на то, что отказ от данной инициативы повредит имиджу правительства.

По словам политика, грузинский народ не поддерживает либеральную оппозицию, выступающую против закона об иноагентах, поскольку она все больше отдаляется от разделяемых грузинами ценностей. При этом бороться с законопроектом оппозиции помогают страны Запада, а также президент страны Саломе Зурабишвили, но ее возможное вето может быть преодолено парламентом, подчеркнул Жгенти.

«Что меня больше всего радует — у правящей партии есть желание. Они мотивированы принять этот закон, и это для меня главное», — заметил грузинский политик.

Законопроект, принятый парламентом Грузии 17 апреля в первом чтении, предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Вместе с тем никаких ограничений для их деятельности не вводится.

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      Дмитрий Попов
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