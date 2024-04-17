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13:38, 17 апреля 2024Бывший СССР

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

Грузинский парламент принял в первом чтении законопроект об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах, передает «Sputnik Грузия».

За принятие законопроекта проголосовали 83 депутата, против — 0. Законопроект обяжет неправительственные организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа, зарегистрироваться в специальном реестре.

Для того, чтобы закон вступил в силу, парламенту необходимо рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Представители оппозиции, как сообщает издание, покинули зал заседаний и не участвовали в голосовании.

Ранее в Тбилиси проходил митинг против принятия закона об иноагентах перед зданием парламента. Граждане собирались на проспекте Руставели, они решили обойти по кругу здание законодательного органа с поднятыми в знак протеста руками.

Спецназ задерживал протестующих, используя слезоточивый газ и водометы, а митингующие кидали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы.

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