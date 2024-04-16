Спецназ начал разгон митинга у парламента в Тбилиси
ТАСС: спецназ начал разгон митинга у парламента в Тбилиси
Спецназ приступил к разгону митинга у парламента в Тбилиси, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Начались задержания протестующих, спецназом используется слезоточивый газ.
Как сообщает телеканал Rustavi 2, против протестующих применили водомет, а сами митингующие начали кидать в спецназовцев различные предметы.
У здания парламента находятся лидеры оппозиции, например, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Протестующие выступают против рассмотрения парламентом законопроекта об иноагентах. Документ пытаются рассмотреть во второй раз. В первый раз, весной 2023 года, это также вызвало общественное возмущение, из-за чего законопроект из парламента отозвали.