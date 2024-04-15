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21:47, 15 апреля 2024Бывший СССР

В Тбилиси граждане вышли на митинг к парламенту против закона об иноагентах

В Тбилиси граждане вышли к парламенту на митинг против закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит митинг против принятия закона об иностранных агентах, об этом сообщает РИА Новости.

Граждане собрались на проспекте Руставели, они решили обойти по кругу здание законодательного органа с поднятыми в знак протеста руками.

К входу в парламент прибыли подразделения спецназа, однако предупредительных сигналов со стороны правоохранителей митингующим пока не поступало.

Днем 15 апреля в парламенте Грузии в ходе обсуждения спорного закона об иноагентах произошла драка. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта», депутата Мамуку Мдинарадзе.

До этого в Тбилиси прошел марш против принятия указанного законопроекта. На улицы города выходили люди с флагами Грузии и Евросоюза.

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      Марина Совина
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