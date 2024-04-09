В Тбилиси начался марш против закона об иноагентах

РИА Новости: в Тбилиси проходит марш против законопроекта об иноагентах

В Тбилиси начался марш против законопроекта об иноагентах. Об этом в Telegram сообщает РИА Новости.

Судя по опубликованному видео, на улицы города вышли люди с флагами Грузии и Евросоюза.

8 апреля грузинская оппозиция уже устраивала акцию протеста против законопроекта у здания парламента Грузии. В случае принятия закона, отметил один из участников, страна не сможет стать членом ЕС.

В начале месяца секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о возвращении парламента к рассмотрению резонансного закона об иноагентах. Годом ранее он был отозван после масштабных протестов.