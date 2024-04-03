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11:02, 3 апреля 2024Бывший СССР

В Грузии вернутся к рассмотрению скандального закона об иноагентах

В парламенте Грузии сообщили о решении повторно рассмотреть закон об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии вернутся к рассмотрению закона об иностранных агентах. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает РИА Новости.

По его словам, решение о повторном внесении скандального законопроекта было принято после обсуждения вопроса парламентским большинством с политсоветом партии. Он отметил, что аналогичные законы уже действуют в США, Израиле и Австралии.

«Это суверенное право и обязанность государства обеспечивать прозрачность информации об иностранном финансировании для народа и его демократически уполномоченного правительства», — уточнил Мдинарадзе, добавив, что в прошлом году оппозиция сорвала обсуждение законопроекта, а в этом году «всем придется вступить в предметную дискуссию».

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Закон об иноагентах в Грузии был принят в первом чтении в марте 2023 года. В связи с этим в центре Тбилиси прошли протесты, на которых были задержаны более 60 человек. Несогласные граждане в том числе забросали камнями и подожгли здание парламента.

10 марта 2023 года стало известно, что парламент Грузии отозвал закон об иноагентах. 35 депутатов проголосовали против него, только один — за.

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      Екатерина Грищенко
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