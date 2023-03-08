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11:37, 8 марта 2023Бывший СССР

На акции протеста в Грузии задержали 66 человек

МВД Грузии сообщило о задержании 66 человек на акции протеста

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В ходе акции протеста в центре Тбилиси были задержаны 66 человек по фактам мелкого хулиганства и неповиновения полиции. Об этом сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на МВД страны.

Столкновения между протестующими и правоохранителями, которые продолжались несколько часов, произошли на акции протеста против законопроекта об иностранных агентах, который был принят парламентом в первом чтении. МВД Грузии начало расследование по фактам нападения на полицейских и порчи имущества.

Сообщается, что протестующие организовали нападение на здание парламента, а также бросали в полицейских «коктейли Молотова» и пиротехнику. Участники акции подожгли здание законодательного органа, забросали камнями, разбили окна и повредили железные защитные ограждения. В результате пострадали как сотрудники МВД, так и граждане.

По словам представителей ведомства, будет дана правовая оценка действий лиц, в результате которых мирный протест перерос в насильственные действия, а факты правонарушений будут представлены в суд.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал закон об иноагентах в Грузии, сказав, что документ идет вразрез со стремлением страны стать частью Евросоюза.

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Леонид Немов
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