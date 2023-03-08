Евросоюз раскритиковал закон об иноагентах в Грузии

Боррель заявил, что закон об иноагентах в Грузии противоречит ее стремлению вступить в ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель раскритиковал принятие грузинским парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», отметив, что это идет вразрез стремлению Тбилиси стать частью Европейского союза, сообщает ТАСС.

«Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния. Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа», — заявил он.

Боррель уточнил, что данный закон несовместим с теми ценностями и стандартами, которых придерживается ЕС, а также противоречит намерению Грузии вступить в организацию. При этом он призвал уважать право граждан страны выходить на мирные протесты.

Ранее сообщалось, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон, который, по ее словам, является недействительным и никому не нужен.