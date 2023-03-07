Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих против закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах, свое обращение она опубликовала на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава государства обратилась к народу, который представляет свободную Грузию. Она пообещала наложить вето на закон, который, по ее словам, является недействительным и никому не нужен.

«Это произойдет не сегодня и не завтра, но законопроект должен быть отозван», — подчеркнула Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова. В свою очередь силовики применили водометы и слезоточивый газ. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».

