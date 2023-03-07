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23:25, 7 марта 2023Бывший СССР

Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили поддержала протестующих против закона об иноагентах
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах, свое обращение она опубликовала на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Глава государства обратилась к народу, который представляет свободную Грузию. Она пообещала наложить вето на закон, который, по ее словам, является недействительным и никому не нужен.

«Это произойдет не сегодня и не завтра, но законопроект должен быть отозван», — подчеркнула Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова. В свою очередь силовики применили водометы и слезоточивый газ. Причиной протестов стало намерение правящей партии в Грузии принять закон «О прозрачности иностранного влияния».

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Марина Совина
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