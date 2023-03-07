Спецназ Грузии применил слезоточивый газ против протестующих у здания парламента
Спецназ МВД Грузии атаковал слезоточивым газом протестующих оппозиционеров у парламента
Полицейский спецназ Грузии применил слезоточивый газ и водометы против протестующих оппозиционеров у здания парламента. Об этом сообщает «Интерфакс».
Участвующие в акции выражают свое несогласие с обсуждаемым законом об иностранных агентах, который могут принять в республике.
Протестующие пытаются прорвать плотный кордон спецназа, полицейские призывают граждан к порядку, противостояние продолжается. На площади находятся несколько тысяч оппозиционеров.
Ранее парламентское большинство Грузии поддержало в первом чтении принятие закона об иностранных агентах. Затем депутаты подрались. Согласно документа, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.