В парламенте Грузии произошла драка

РИА Новости опубликовало кадры драки в парламенте Грузии из-за закона об иноагентах

Грузинские депутаты устроили драку в парламенте в ходе обсуждения закона об иностранных агентах, видео произошедшего публикует РИА Новости.

Согласно проекту, в Грузии могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.

Часть оппозиции страны полагает, что принятие закона усложнит вступление страны в Европейский союз. Во время обсуждения документа перед зданием законодательного органа проходил митинг против его принятия.

Ранее депутат правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа заявил, что делегация страны не приедет в Киев 24 февраля, отказавшись от приглашения Украины. Кроме того, он также поставил под сомнение дипломатические отношения с Киевом.