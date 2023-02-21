Грузинская делегация отказалась приезжать в Киев 24 февраля

Грузинский депутат Заркуа заявил об отказе делегации страны приезжать в Киев 24 февраля

Грузинская делегация не приедет в Киев 24 февраля, отказавшись от приглашения Украины. Об этом заявил депутат правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, передает портал «Новости-Грузия».

«Ну да, приглашают на Украину 24 февраля, некоторых членов нашего парламента, хотя мы отказываемся», — рассказал он. Также Заркуа поставил под сомнение дипотношения с Киевом: «Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию второго фронта, когда заключенного [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили, у которого много серьезных обвинений, называют политзаключенным, я думаю, что это не оставляет места для дипломатических отношений».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что украинские власти пытаются втянуть страну в военные действия. Как утверждает политик, эти попытки Киева вызывают сожаление. Гарибашвили назвал целью заявлений Украины открытие «второго фронта». По его словам, для этого в Грузию в 2021 году вернулся Саакашвили.