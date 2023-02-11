Премьер Грузии обвинил Киев в желании втянуть страну в военные действия

Премьер Грузии Гарибашвили обвинил Киев в желании втянуть страну в военные действия

Украина пытается втянуть Грузию в военные действия, считает премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Его цитирует «Взгляд».

По его мнению, такие попытки Украины вызывают сожаление. Целью заявлений Киева, считает Гарибашвили, является открытие «второго фронта» — для этого осенью 2021 года в Грузию с Украины вернулся бывший президент Михаил Саакашвили, сказал грузинский политик.

«Желаю дружескому украинскому народу мира, завершения войны и возвращения территорий», — заявил Гарибашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Саакашвили «перестать держать страну в заложниках» и уйти из политики. Сложившаяся в стране ситуация наносит ущерб репутации Грузии и препятствует правильному развитию отношений с партнерами, в том числе с Киевом.