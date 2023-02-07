Президент Грузии попросила Саакашвили перестать держать страну в заложниках

Президент Грузии Зурабишвили попросила Саакашвили не держать страну в заложниках

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила бывшего лидера страны Михаила Саакашвили «перестать держать страну в заложниках» и уйти из политики. Ее цитирует телеканал Rustavi 2.

6 февраля суд в Тбилиси отказался отсрочить наказание и освободить Саакашвили по состоянию здоровья.

По мнению Зурабишвили, грузинский народ оказался заложником ситуации с бывшим президентом. Она, считает глава государства, наносит ущерб репутации Грузии и препятствует правильному развитию отношений с партнерами, в том числе с Киевом.

«Страна является заложником этого одного-единственного вопроса. В это время все остальные важнейшие для нас вопросы сегодня даже не обсуждаются на общественном уровне», — заявила президент.

Она также отметила, что, принимая во внимание заявления бывшего президента и тот факт, что ни в одном своем преступлении он не раскаялся, ожидается, что после освобождения он станет активным врагом не только власти, но и «фактически репутации страны и, следовательно, ее европейских шансов».

Зурабишвили заявила, что ответственность за хаос, связанный с ситуацией вокруг Саакашвили, лежит в равной степени на правительстве и оппозиции, а президентское помилование не сможет исправить ситуацию.

Ранее приговоренный к тюремному сроку Саакашвили назвал себя «личным узником Владимира Путина» и выразил уверенность, что над ним «продолжают издеваться» именно по приказу российского президента.