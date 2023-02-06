Грузинский суд отказался освобождать Саакашвили

Суд Грузии отказал экс-президенту страны Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

Грузинский суд отказал экс-президенту страны Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Грузия».

«Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили», — сказано в сообщении. «Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об отсрочке наказания и освобождении Михаила Саакашвили», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по информации «Sputnik Грузия», Саакашвили не участвовал в заседании. Также во дворе суда проходит акция в поддержку экс-президента.

Ранее Верховная Рада Украины в обращении к властям Грузии призвала отправить Саакашвили на лечение за границу в европейские или американские медицинские учреждения. Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что это обращение поддержали 311 членов Рады. По его словам, грузинскому экс-президенту необходимо лечение. Гончаренко добавил, что, судя по опубликованным фото, состояние политика критическое.

