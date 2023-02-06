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16:40, 6 февраля 2023Бывший СССР

Украина снова призвала Грузию отправить Саакашвили на лечение за границу

Депутат Рады Гончаренко: Киев призвал Грузию отправить Саакашвили на лечение за границу

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Верховная Рада Украины в обращении к властям Грузии призвала отправить на лечение за границу бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«В частности, парламент призывает предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу доступ к Саакашвили, а также срочно перевести его на лечение за границу в европейские или американские медицинские учреждения», — сказал он.

По его словам, грузинскому экс-президенту необходимо лечение и добавил, что, судя по опубликованным фото, состояние политика критическое. Гончаренко уточнил, что обращение поддержали 311 депутатов Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в пытках и желании убить Саакашвили, отбывающего тюремный срок. Он призвал отпустить политика на лечение за границу и назвал его заключение «издевательством, которое не идет Грузии». Позже министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал эти обвинения оскорбительными.

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Кристина Есикова
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