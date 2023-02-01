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20:50, 1 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили

Президент Украины Зеленский заявил, что власти Грузии пытают и хотят убить Саакашвили
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии пытают и хотят убить экс-президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок. Свое мнение украинский лидер выразил в среду, 1 февраля, в ходе пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом, передает «Укринформ».

Отмечается, что во время встречи в Киеве политики обсудили состояние Саакашвили, запечатленное на фотографиях. Зеленский продемонстрировал снимок и подчеркнул, что это является «публичной пыткой гражданина Украины».

Зеленский добавил, что не обсуждает вопрос ареста бывшего президента Грузии, а также последствия для политики и демократии в этой стране. «Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель — его убить», — объяснил он.

По словам Зеленского, Саакашвили был отравлен, и сейчас его медленно убивают.

Ранее врачи поставили экс-президенту Грузии около 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но известно, что у него наблюдаются нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы. Кроме того, медицинские анализы показали наличие в организме политика тяжелых металлов.

Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу и назвал его заключение «издевательством, которое не идет Грузии».

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Варвара Кошечкина
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