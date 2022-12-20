Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:02, 20 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу

Зеленский призвал власти Грузии отпустить экс-президента Саакашвили на лечение за границу
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии отпустить бывшего главу государства Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram.

«Наверное, все могли видеть, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому обращаюсь к властям Грузии: нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время», — заявил Зеленский.

Происходящее с экс-президентом он назвал «издевательством, которое не идет Грузии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали число несправедливо осужденных в США россиян
Названы лучшие отели России в 2022 году
Супруги избежали банкротства и стали миллионерами благодаря черному коту
Казахстан примет десятый саммит Организации тюркских государств
Каждый четвертый москвич опоздал на работу из-за снегопада
Выявлен механизм регуляции воспаления
Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу
67-летняя пенсионерка погибла в ДТП на российской трассе
Менеджер Усика назвал сроки проведения боя с Фьюри
Zara начала создавать новые сайты для продажи товаров в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.