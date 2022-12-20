Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу

Зеленский призвал власти Грузии отпустить экс-президента Саакашвили на лечение за границу

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии отпустить бывшего главу государства Михаила Саакашвили на лечение за границу. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram.

«Наверное, все могли видеть, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому обращаюсь к властям Грузии: нужно проявить милосердие, особенно в предрождественское время», — заявил Зеленский.

Происходящее с экс-президентом он назвал «издевательством, которое не идет Грузии».