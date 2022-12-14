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23:19, 14 декабря 2022Бывший СССР

Находящегося в заключении Саакашвили показали на видео и обвинили в симуляции

Пенитенциарная служба Грузии показала видео с Саакашвили и обвинила его в симуляции

Специальная пенитенциарная служба Грузии показала кадры с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, находящимся в заключении, и обвинила политика в симуляции. Об этом сообщает «Интерфакс».

На опубликованных кадрах политик курит в своей больничной палате, ест и ругается с медперсоналом. В ведомстве пояснили, что видео были обнародованы в связи с высоким общественным интересом, и заявили, что на них «четко видны симулятивные действия» Саакашвили с целью «помешать осуществлению правосудия и ввести общественность и международных партнеров в заблуждение».

14 декабря стало известно, что Саакашвили снова объявил голодовку из-за запрета участвовать в судебном заседании дистанционно, однако прекратил ее уже через полдня. До этого политик объявлял голодовку дважды. Первая началась 1 октября и продлилась 50 дней.

Марина Совина
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