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18:13, 14 декабря 2022Бывший СССР

Саакашвили прекратил голодовку продолжительностью в половину дня

Экс-президент Грузии Саакашвили объявил о прекращении голодовки, продолжавшейся полдня

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которая продолжалась полдня. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на его адвоката Вахтанга Барамашвили.

Как утверждает Саакашвили, причиной тому стало послание от европарламентариев, которые потребовали прекратить голодовку, чтобы «не давать повода соответствующим службам [говорить], будто я сам себе причиняю вред».

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Алевтина Запольская
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