Саакашвили объявил голодовку из-за запрета участвовать в суде дистанционно

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снова объявил голодовку. На этот раз причиной стал запрет на участие в заседании суда дистанционно, передает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Шалву Хачапуридзе.

«Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве — присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста — голодовке», — говорится в письме, написанном Саакашвили.

По словам экс-президента Грузии, он будет голодать, пока не получит твердых гарантий подключения к судебному процессу «хотя бы по видеосвязи».

Саакашвили, отбывающий тюремный срок, в настоящее время находится в тбилисской клинике Vivamed. Врачи поставили экс-президенту Грузии более 20 различных диагнозов.