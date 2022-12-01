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11:08, 1 декабря 2022Бывший СССР

Медицинские эксперты посоветовали освободить Саакашвили из тюрьмы

Экс-президенту Грузии Саакашвили поставили более 20 диагнозов с риском комы и смерти

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Медицинские эксперты выявили у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 10 заболеваний и посоветовали освободить его из тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неправительственную организацию «Эмпатия».

«У исследуемого лица более 20 диагнозов или симптомокомплексов, 10 из которых являются ведущими и не совместимы с его тюремным заключением», — заявили в организации.

Состояние бывшего президента Грузии оценивается как тяжелое, отмечают эксперты. «Отдельные диагнозы вызовут необратимое ухудшение состояния здоровья, сокращение продолжительности жизни и даже смерть, если ему не будет дана возможность адекватной диагностики и лечения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что состояние Саакашвили является веской причиной для его освобождения на основании приказа главы Минздрава Грузии от 15 февраля 2013 года. Список заболеваний экс-президента скрыт от общественности, но, согласно заявлению, у Саакашвили наблюдаются нейро-психические и гастроэнтерологические проблемы.

Ранее стало известно, что в организме отбывающего тюремный срок экс-президента Грузии нашли следы тяжелых металлов, в том числе мышьяка.

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Алевтина Запольская
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