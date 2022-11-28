В организме Саакашвили нашли мышьяк

Адвокат Хачапуридзе: анализы экс-президента Саакашвили выявили мышьяк в его организме

Медицинские анализы, взятые у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, указали на наличие в его организме следов мышьяка. Об этом рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе в эфире телеканала «Мтавари».

По его словам, 28 ноября, в понедельник экс-президент впервые за долгое время лично будет присутствовать в зале суда, куда его доставят в инвалидном кресле. За несколько часов до начала заседания эксперты нашли в пробах мужчины следы отравляющих веществ.

«Мы пока не получали анализов ногтей, они придут сегодня», — подчеркнул юрист.

Администрация тюрьмы, где содержится Саакашвили, и правоохранительные органы Грузии информацию об отравлении политика пока не подтверждали.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила, что в организме ее сына обнаружили превышение показателей нормы по содержанию тяжелых металлов. Позже специалисты рассказали, что политика могли целенаправленно отравить.