В Грузии допустили отравление Саакашвили

В Грузии допустили, что экс-президента страны Михаила Саакашвили могли отравить

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могли отравить. На это указывает анализ медицинского заключения, касающегося состояния здоровья политика, заявила глава проводившей экспертизу неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, медицинское заключение состоит из 188 страниц. Эксперты также изучили 3 тысячи страниц документации и получили экспертизу волос Саакашвили из США.

«На основании всей изученной документации заключаем, что причина ухудшения состояния его здоровья, с большой вероятностью, — отравление», — сказала Джишкариани.

Как утверждает глава «Эмпатии», уровень ртути в организме Саакашвили превышает допустимые предели на 42 процента. Кроме того, обнаружена интоксикация другими металлами. Информация о состоянии здоровья Саакашвили была направлена в администрацию президента Грузии, политика рекомендуют направить на лечение за границу.