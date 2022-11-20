В Грузии опровергли информацию о возможном отравлении Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию об отравлении Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба грузинского Министерства юстиции опровергла информацию о возможном отравлении экс-президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего срок в тюрьме, пишет Radio Тavisupleba.

В заявлении отмечается, что Саакашвили на протяжении нескольких месяцев находится в больнице под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимую помощь. «Мы настоятельно просим всех не распространять непроверенную, не подтвержденную фактами информацию», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мать экс-президента мать Гиули Аласания сообщила, что в организме Саакашвили выявили превышение показателей нормы по содержанию тяжелых металлов, в том числе ртути. Каким образом вещества попали в организм бывшего грузинского лидера, неизвестно, отметила женщина.

Осенью 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и сразу же был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Политика также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.