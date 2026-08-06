Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 6 августа 2026 (обновлено: 02:12, 6 августа 2026)Мир

Швейцарию обвинили в демонизации России

Посол Гармонин обвинил Швейцарию в демонизации России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ari Dinar / Unsplash

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в беседе с «Известиями» заявил, что Берн регулярно пытается демонизировать Россию.

«Официальный Берн продолжает проводить строго прокиевскую внешнеполитическую линию, стремится к сближению с НАТО и Европейским союзом, в том числе в форме сотрудничества в военной сфере, а также прилежно перенимает все санкционные ухищрения Брюсселя», — подчеркнул дипломат.

15 июня Швейцария вслед за Европейским союзом расширила антироссийские санкции. Под новые ограничения попали 16 физических лиц и 7 организаций. После этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «гибкий нейтралитет» Швейцарии гнется ровно туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Он предал нас всех». Бывшие сторонники Трампа объединились против него. Как они связаны с возможным преемником президента?
    Трамп высказался о заключении сделки с Ираном
    Швейцарию обвинили в демонизации России
    Порномодель рассказала об испугавшем ее поклоннике
    Названы самые надежные бренды телевизоров
    Российские ракетные заводы обогнали производителей Patriot
    Трамп предсказал США жизнь в аду
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву БПЛА
    Внук де Голля рассказал о желании европейцев переехать в Россию
    Названо число оставшихся без света жителей Днепропетровской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok