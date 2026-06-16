Швейцария вслед за ЕС расширила антироссийские санкции, внеся в список 16 физлиц

В заявлении говорится, что 15 июня 2026 года Федеральное министерство экономики, образования и исследований Швейцарии внесло изменения в приложение к постановлению об антироссийских санкциях, включив в санкционный список еще 16 физических лиц и семь организаций. Об этом пишет РИА Новости.

В санкционный список, в частности, включили руководителей молодежных ведомств Севастополя и новых российских регионов, а также педагогов и представителей детских организаций.

Ранее постпредство России при Евросоюзе (ЕС) заявило, что новые санкционные меры ЕС являются односторонними и не имеют достаточных правовых оснований.