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22:41, 16 июня 2026Мир

Швейцария вслед за ЕС расширила антироссийские санкции

Швейцария вслед за ЕС расширила антироссийские санкции, внеся в список 16 физлиц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В заявлении говорится, что 15 июня 2026 года Федеральное министерство экономики, образования и исследований Швейцарии внесло изменения в приложение к постановлению об антироссийских санкциях, включив в санкционный список еще 16 физических лиц и семь организаций. Об этом пишет РИА Новости.

В санкционный список, в частности, включили руководителей молодежных ведомств Севастополя и новых российских регионов, а также педагогов и представителей детских организаций.

Ранее постпредство России при Евросоюзе (ЕС) заявило, что новые санкционные меры ЕС являются односторонними и не имеют достаточных правовых оснований.

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