В Грузии ответили на обвинения Зеленского в попытках убить Саакашвили

Брегадзе: обвинения Зеленского в адрес Грузии в попытках убить Саакашвили оскорбительны

Обвинения в адрес властей Грузии со стороны президента Украины Владимира Зеленского в том, что бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили пытают и хотят убить, оскорбительны. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает ТАСС.

«То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах», — ответил Брегадзе на слова украинского президента.

Министр подчеркнул, что власти Грузии всегда стараются воздерживаться от комментирования оценок украинских политиков из-за происходящих на Украине событий. Однако, по его словам, обвинения Зеленского в пытках для Грузии неприемлемы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии пытают и хотят убить экс-президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок.

Врачи поставили экс-президенту Грузии около 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но известно, что у него нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы. Кроме того, медицинские анализы показали наличие в организме политика тяжелых металлов.

Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу и назвал его заключение «издевательством, которое не идет Грузии».