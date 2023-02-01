Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 1 февраля 2023Бывший СССР

В Грузии ответили на обвинения Зеленского в попытках убить Саакашвили

Брегадзе: обвинения Зеленского в адрес Грузии в попытках убить Саакашвили оскорбительны
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Обвинения в адрес властей Грузии со стороны президента Украины Владимира Зеленского в том, что бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили пытают и хотят убить, оскорбительны. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает ТАСС.

«То, что в Грузии кого-то пытают, кто бы это ни был, кто бы не говорил, это несправедливое и оскорбительное заявление. Как раз европейские и западные стандарты подразумевают то, что все заявления, тем более сделанные лицами, занимающими высокие должности, должны быть основаны на доказательствах», — ответил Брегадзе на слова украинского президента.

Материалы по теме:
Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
Сыграл по-крупному.Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
4 ноября 2021
Власти Украины признались в убийстве «спасшего Киев» переговорщика с Россией. Офис Зеленского объяснил это ошибкой СБУ
Власти Украины признались в убийстве «спасшего Киев» переговорщика с Россией.Офис Зеленского объяснил это ошибкой СБУ
19 января 2023
«Будущее куется на полях сражений» Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023

Министр подчеркнул, что власти Грузии всегда стараются воздерживаться от комментирования оценок украинских политиков из-за происходящих на Украине событий. Однако, по его словам, обвинения Зеленского в пытках для Грузии неприемлемы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии пытают и хотят убить экс-президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок.

Врачи поставили экс-президенту Грузии около 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но известно, что у него нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы. Кроме того, медицинские анализы показали наличие в организме политика тяжелых металлов.

Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу и назвал его заключение «издевательством, которое не идет Грузии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
В Грузии ответили на обвинения Зеленского в попытках убить Саакашвили
Написавший ВКР с помощью нейросети выпускник РГГУ рассказал о подготовке
В ООН обратились в МОК по поводу допуска российских спортсменов
Германия потратит миллиадры евро на укрепление системы ПРО
Москвичей предупредили о морозном феврале
Эрдоган озвучил Финляндии условия для вступления в НАТО
Эрдоган высказался о позиции по членству Швеции в НАТО
США призвали расширить Совбез ООН для снижения влияния России
Раскрыты подробности задержания бывшего вице-президента РЖД
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.