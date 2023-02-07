Саакашвили назвал себя «личным узником Путина»

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что является личным узником Владимира Путина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что является «личным узником Владимира Путина». Об этом он написал в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик рассказал, что его «травили, пытали и продолжают над ним издеваться» якобы именно по приказу российского лидера. Также он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в последние недели «очень хвалил правительство Грузии и ругал Саакашвили».

6 февраля грузинский суд отказал экс-президенту страны Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Сам политик в заседании не участвовал. Адвокаты Саакашвили решили обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа в отсрочке наказания.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии «публично пытают гражданина Украины» Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок. «Я думаю, что их цель — его убить», — объяснил он. По словам Зеленского, Саакашвили был отравлен и сейчас его медленно убивают. В Тбилиси назвали это высказывание неприемлемым, несправедливым и оскорбительным.

Ранее врачи поставили экс-президенту Грузии около 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но известно, что у него нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы. Кроме того, медицинские анализы показали наличие в организме политика тяжелых металлов.

