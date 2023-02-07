Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:40, 7 февраля 2023Бывший СССР

Саакашвили назвал себя «личным узником Путина»

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что является личным узником Владимира Путина

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что является «личным узником Владимира Путина». Об этом он написал в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик рассказал, что его «травили, пытали и продолжают над ним издеваться» якобы именно по приказу российского лидера. Также он отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в последние недели «очень хвалил правительство Грузии и ругал Саакашвили».

6 февраля грузинский суд отказал экс-президенту страны Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Сам политик в заседании не участвовал. Адвокаты Саакашвили решили обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа в отсрочке наказания.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии «публично пытают гражданина Украины» Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок. «Я думаю, что их цель — его убить», — объяснил он. По словам Зеленского, Саакашвили был отравлен и сейчас его медленно убивают. В Тбилиси назвали это высказывание неприемлемым, несправедливым и оскорбительным.

Ранее врачи поставили экс-президенту Грузии около 20 различных диагнозов. Список заболеваний Саакашвили скрыт от общественности, но известно, что у него нейропсихические и гастроэнтерологические проблемы. Кроме того, медицинские анализы показали наличие в организме политика тяжелых металлов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек Украине повторение «корейского сценария»
Памела Андерсон примет участие в многосерийном кулинарном шоу
В России резко вырос спрос на учителей
Больше сотни российских спасателей прибыли в Турцию
В Польше назвали Европу «наркоманом» из-за зависимости от России
Саакашвили назвал себя «личным узником Путина»
Первую партию обломков китайского аэростата доставили в ФБР
Определена средняя стоимость разовых услуг московских нянь
Сейсмолог оценил шансы предсказать землетрясение в Турции
Байдена пристыдили за нанесенный США ущерб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.