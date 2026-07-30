В России ответили на призыв Трампа о завершении конфликта на Украине

Чепа: Призвав Киев завершить конфликт с Россией, Трамп заявил о приоритетах Вашингтона

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на призыв президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о завершении конфликта с Россией. По его мнению, данное заявление говорит о приоритетах Вашингтона, передает РИА Новости.

На прошедшей встрече в Белом доме Трамп настаивал на том, чтобы украинский глава Владимир Зеленский завершил конфликт с Россией. «[Эти] заявления вновь показали двойственность американской политики. Призвав Киев как можно скорее завершить войну, он фактически дал понять, что Вашингтон вынужден расставлять приоритеты», — обозначил Чепа.

Политик назвал это прагматичным расчетом, а не вопросом доброй воли. Депутат пояснил, что на фоне ближневосточного кризиса США не готовы одновременно вести две масштабные геополитические кампании и рисковать прямым столкновением с ядерной Россией.

В этом контексте Чепа также прокоментировал сделанное после встречи с Трампом в Белом доме заявление Зеленского якобы о согласии американского лидера дать Киеву лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. По мнению российского политика, большую роль в этом вопросе будет играть Польша, где должны производить ракеты, что заставит Киев искать компромисс с Варшавой.

«На этом фоне все чаще звучат предположения, что нынешнее территориальное устройство Украины может оказаться предметом будущих политических изменений, что претензии к Украине давно созрели у Польши, Венгрии, Румынии и Словакии», — отметил Чепа, добавив, что развитие событий после окончания конфликта покажут, насколько масштабными будут эти изменения.

Чепа также обратил внимание на то, что Россия сохраняет позиции и продолжает последовательно добиваться поставленных целей в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что выделение 300 ракет для системы Patriot технически невозможно из-за стоимости снарядов и графика их поставок другим покупателям. Также он подчеркнул, что ракетам необходимы установки, которые также уничтожаются российскими войсками на территории Украины.