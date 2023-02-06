Адвокаты Саакашвили обратятся в Страсбургский суд после отказа в отсрочке наказания

Защита бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа в отсрочке наказания. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, цитирует ТАСС.

«Конечно, мы это [решение тбилисского городского суда об отказе освободить Саакашвили из заключения по состоянию здоровья] обжалуем в апелляционном суде только для того, чтобы этапы были пройдены быстро, и через два-три дня, согласно пункту 39 регламента, [дело] будет направлено в Страсбургский суд», — сказал он.

