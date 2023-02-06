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20:34, 6 февраля 2023Бывший СССР

Адвокаты Саакашвили обратятся в Страсбургский суд

Адвокаты Саакашвили обратятся в Страсбургский суд после отказа в отсрочке наказания

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Защита бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа в отсрочке наказания. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, цитирует ТАСС.

«Конечно, мы это [решение тбилисского городского суда об отказе освободить Саакашвили из заключения по состоянию здоровья] обжалуем в апелляционном суде только для того, чтобы этапы были пройдены быстро, и через два-три дня, согласно пункту 39 регламента, [дело] будет направлено в Страсбургский суд», — сказал он.

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Кристина Есикова
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