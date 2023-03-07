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23:09, 7 марта 2023Бывший СССР

Протестующие в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова

Фото: Nicolo Vincenzo Malvestuto / Globallookpress.com

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова, об этом сообщает радио Sputnik Грузия.

Отмечается, что из-за действий демонстрантов загорелись несколько полицейских щитов, их пришлось тушить из водометов. После этого силовики применили специальные средства, в том числе слезоточивый газ.

«В результате насильственных действий участников акции пострадали несколько правоохранителей, повреждена полицейская техника и снаряжение», — сообщили в МВД Грузии.

В ведомстве также отметили, что призвали протестующих к мирному выражению своей позиции. В настоящее время прилегающие к зданию парламента улицы Тбилиси блокированы полицией, происходят мелкие стычки с участниками акции.

Причиной протеста стало намерение правящей партии в Грузии принять закон об иноагентах «О прозрачности иностранного влияния». Его противники считают, что это прямое отклонение от прозападного курса и попытка не дать стране получить статус кандидата на вступление в Европейский союз.

Ранее парламентское большинство Грузии поддержало в первом чтении принятие закона об иностранных агентах. Затем депутаты подрались. Согласно документу, в республике могут создать специальный список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.

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Марина Совина
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