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11:17, 10 марта 2023Бывший СССР

Парламент Грузии официально отозвал закон об иноагентах

Парламент Грузии проголосовал против принятия закона об иноагентах

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Парламент Грузии проголосовал против принятия закона об иноагентах и тем самым официально его отозвал. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что заседание заняло несколько минут и прошло без комментариев. Против закона проголосовали 35 депутатов, один — за.

Согласно регламенту грузинского парламента, чтобы официально отозвать законопроект, который прошел первое чтение, его нужно «провалить» во втором чтении.

6 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ могут получить статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

После этого на улицы Тбилиси вышли сотни противников инициативы, которые посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны.

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Алевтина Запольская
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