Парламент Грузии официально отозвал закон об иноагентах

Парламент Грузии проголосовал против принятия закона об иноагентах

Парламент Грузии проголосовал против принятия закона об иноагентах и тем самым официально его отозвал. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что заседание заняло несколько минут и прошло без комментариев. Против закона проголосовали 35 депутатов, один — за.

Согласно регламенту грузинского парламента, чтобы официально отозвать законопроект, который прошел первое чтение, его нужно «провалить» во втором чтении.

6 марта грузинские депутаты приняли в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Инициатива предусматривает, что некоммерческие юридические лица и СМИ могут получить статус иноагентов, если более 20 процентов их доходов поступают из-за рубежа.

После этого на улицы Тбилиси вышли сотни противников инициативы, которые посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны.