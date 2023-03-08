На протестах в Грузии начались столкновения из-за законопроекта об иноагентах

На митингах в Тбилиси начались потасовки с полицией из-за законопроекта об иноагентах

В центре Тбилиси произошли столкновения демонстрантов с полицией. Причиной стало принятия парламентом в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Демонстрации, на которые вышли несколько тысяч жителей, начались в грузинской столице во вторник, 7 марта. Протестующие окружили здание парламента на проспекте Руставели и потребовали от депутатов не голосовать за инициативу, подразумевающую введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством. Помимо этого, на площади звучали лозунги в защиту заключенного экс-президента Михаила Саакашвили и требования отставки правительства.

К вечеру мирные протесты переросли в стихийные стычки и потасовки. Они начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» большинством голосов утвердила законопроект об иноагентах в первом чтении.

Как сообщению МВД республики, часть протестующих внезапно стала нападать на силовиков, в ответ те применили дубинки и слезоточивый газ. После этого некоторые демонстранты подняли руки вверх, желая продолжить акцию мирно, однако другие попытались ворваться в парламент и забросать полицейских коктейлями Молотова.

Протест участников акции у территории парламента на проспекте Руставели в Тбилиси перешел за рамки свободы выражения и мирного собрания и принял насильственный характер. (...) Пострадали несколько правоохранителей, повреждена полицейская техника и снаряжение МВД Грузии

Сведения о числе пострадавших и задержанных протестующих ни силовые структуры, ни местные СМИ пока не приводят.

Законопроект об иноагентах предполагает контроль за некоммерческими организациями и СМИ

Инициатива «О прозрачности иностранного влияния» предполагает обязательную регистрацию в качестве иноагентов всех некоммерческих организаций и СМИ, бюджет которых более чем на 20 процентов наполняется из-за рубежа.

За уклонение от этой процедуры или незаполение соответствующих деклараций на юридическое лицо будет наложен штраф в размере 25 тысяч лари (около девяти тысяч долларов).

Изначально предполагалось, что депутаты рассмотрят сразу два законопроекта на этот счет. Однако депутаты «Грузинской мечты» решили «не откладывать» голосование и приняла первый из них большинством — 76 против 13.

При этом, как заявил лидер парламентского большинства, Мамука Мдинарадзе после голосования инициатива будет направлена на оценку в Венецианскую комиссию при Совете Европы. После заключений европейских экспертов, парламентарии вновь вернутся к рассмотрению вопроса, однако это произойдет не раньше июня 2023 года.

США и Евросоюз открыто выступили против инициативы

Параллельно с голосованием по законопроекту посольство США в Тбилиси выпустило чрезвычайное заявление. Американские дипломаты назвали сложившуюся ситуацию «черным днем для грузинской демократии» и поставили под вопрос возможность продолжения евроатлантической интеграции.

Продвижение парламентом вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию. Принятие такого закона нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами Посольство США в Грузии

Вскоре ситуацию с протестами прокомментировал и пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Он сообщил, что ответственные за подавление митингов лица могут быть включены в американские санкционные списки.

«У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека», — сказал Прайс.

Ранее инициативу «Грузинской мечты» критиковали и власти ЕС. Европейская служба внешний связей 25 февраля заверила, что текст документа противоречит как минимум двум из 12 условий, которые должен выполнить Тбилиси для получения статуса кандидата на вступление в ЕС: о свободе СМИ и вовлечении гражданского общества.

Мы призываем политических лидеров в Грузии одобрить и осуществить реформы, которые соответствуют заявленной цели вступления в Европейский союз, поддерживаемой подавляющим большинством населения Грузии Из заявления Европейской службы внешних связей

Президент Грузии поддержала протестующих и пообещала наложить вето

После начала столкновений на проспекте Руставели с обращением к демонстрантам выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. 7 марта она находится с визитом в США, а потому записала обращение онлайн.

Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не даст право забрать это будущее Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Она призвала депутатов упразднить готовящийся закон «любой формой» и не посылать его на заключение в Венецианскую комиссию. «Комиссия прекрасно знает, что это за закон. Я с самого начала говорила, что наложу вето на этот закон, и я это сделаю», — пообещала политик.

Согласно грузинскому законодательству, парламент при определенных условиях способен преодолеть вето главы государства. В частности, в сентябре 2022 года депутаты воспользовались этим правом, чтобы разблокировать законопроект «О тайной слежке».