В Тбилиси начались акции протеста из-за закона об иноагентах

В Грузии начались акции протеста оппозиции из-за закона об иноагентах

У входа в здание парламента Грузии в центре Тбилиси началась акция протеста — оппозиция потребовала отозвать закон об иноагентах. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».

В начале апреля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о возврате правительства к рассмотрению закона об иностранных агентах. Он также отметил, что аналогичные законы есть в США, Израиле и Австралии.

Закон об иноагентах в Грузии был принят в первом чтении в марте 2023 года. На фоне этого в центре Тбилиси прошли протесты, на которых были задержаны более 60 человек. Несогласные граждане в том числе забросали камнями и подожгли здание парламента.

10 марта 2023 года стало известно об отзыве закона об иноагентах. 35 парламентариев проголосовали против него и только один — за.