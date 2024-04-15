В парламенте Грузии устроили драку из-за закона об иноагентах

В парламенте Грузии произошла драка в ходе обсуждения закона об иноагентах

В парламенте Грузии произошла драка в ходе обсуждения спорного закона об иноагентах. Трансляция заседания велась на сайте государственного органа.

Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили ударил исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта», депутата Мамуку Мдинарадзе.

После этого к стычке подключились другие депутаты, а сайт парламента прервал трансляцию.

Ранее в Тбилиси прошел марш против закона об иноагентах. На улицы города выходили люди с флагами Грузии и Евросоюза.

8 апреля грузинская оппозиция уже устраивала акцию протеста против законопроекта у здания парламента Грузии. В случае принятия закона, отметил один из участников, страна не сможет стать членом ЕС..