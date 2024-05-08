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09:58, 8 мая 2024Бывший СССР

В провокациях на акциях протеста в Грузии увидели иностранный след

В СГБ Грузии заявили об иностранном финансировании провокаций на протестах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Зарубежные страны поддерживают провокации на акциях протеста против закона об иноагентах в Грузии. Об иностранном финансировании митингов в Тбилиси сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) республики, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По заявлениям СГБ, в организации провокаций участвуют граждане страны за рубежом, в том числе те, кто отправился воевать на Украину и готов вернуться, чтобы участвовать в стычках с полицией. Сообщается, что для нападений на правоохранителей организаторы акций поручают молодым людям приносить металлические дубинки, камни и легковоспламеняющиеся вещества.

Кроме того, представители спецслужбы утверждают, что протестующие могут перекрыть транспортные развязки, чтобы парализовать дорожное движение, а также заблокировать правительственные учреждения и стратегические объекты. Также в СГБ назвали желательным для организаторов акций появление жертв среди их участников, так как это повысит «протестный заряд и радикализм» митингующих.

Акция протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси началась 2 мая у здания парламента Грузии. В конце апреля депутаты поддержали принятие закона во втором чтении.

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      Александр Курбатов
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