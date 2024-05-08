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09:22, 8 мая 2024Бывший СССР

В Грузии сообщили о готовящихся беспорядках на митингах с участием украинцев

На митингах в Грузии готовятся беспорядки с участием добровольцев с Украины
СюжетПротесты на Украине

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В спецслужбе Грузии сообщили о готовящихся беспорядках с участием украинцев на митингах в Тбилиси. Об этом пишет ТАСС.

«На митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием добровольцев с Украины», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что за организацию протестов граждане получают деньги из-за рубежа. В спецслужбе Грузии отметили, что с помощью митингов организаторы пытаются захватить власть насильственным путем. «Митингующие используют методы "цветных революций" (смена политических режимов вследствие кризиса и массовых протестов — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнули в сообщении.

Акция протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси началась 2 мая у здания парламента Грузии. Накануне депутаты проголосовали за закон во втором чтении.

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      Маргарита Миронова
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