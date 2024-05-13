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08:55, 13 мая 2024Бывший СССР

На митинге против закона об иноагентах в Грузии задержали граждан России и США

МВД Грузии задержало на митинге против закона об иноагентах граждан РФ и США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

МВД Грузии задержало на митинге против закона об иноагентах 20 человек, включая граждан России и США. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на неоднократные призывы полицейских в адрес участников и организаторов акции, а также заявления МВД о необходимости повиновения полицейским, часть участников акции не учла законные требования полиции, нарушила порядок, противостояла сотрудникам правоохранительных органов и оскорбила их», — указано в сообщении министерства.

Отмечается, что 20 человек были задержаны по нарушению двух статей Уголовного кодекса Грузии, среди которых гражданин России 2002 года рождения и два гражданина США.

В МВД добавили, что уже оповестили о задержании россиянина посольство Швейцарии в Тбилиси, при котором работает секция интересов России, а также диппредставительство США о задержании американцев.

Ранее стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила создать базу данных, в которую войдут люди, разжигавшие насилие в Тбилиси на митингах против закона об иноагентах.

По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, базу данных разместят на специальном сайте, сделав ее общедоступной и прозрачной. Он пообещал, что против попавших в нее лиц примут все меры в рамках Конституции и закона республики.

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      Валентин Карант
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