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10:16, 3 июня 2024Бывший СССР

Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал закон об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах, он вступил в силу, передает ТАСС.

Он заявил, что закон направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния страны к внешнему вмешательству.

Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявлял, что закон о прозрачности иностранного влияния, также известный как закон об иноагентах, обеспечит долгосрочный мир в Грузии.

18 мая президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, она назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен. Вето было преодолено 28 мая парламентом Грузии.

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