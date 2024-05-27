В парламенте Грузии заявили о преодолении вето на закон об иноагентах

В парламенте Грузии заявили, что преодолеют вето на закон об иноагентах 28 мая

В парламенте Грузии преодолеют вето на закон об иноагентах, которое было наложено президентом страны Саломе Зурабишвили. Такое заявление сделал председатель парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Завтра вторник. Сначала будут политические заявления. Политические заявления длятся примерно два-три часа, после чего первым же вопросом мы обсудим вето», — рассказал политик.

По его словам, рассмотрение вето пройдет по регламенту первого чтения, где прозвучат вопросы, предложения и выступления, после чего «парламент обязательно преодолеет это вето».

Ранее депутат от грузинского общественного движения «Сила народа» Созар Субари заявлял, что вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния» преодолеют 28 мая. По его словам, 27 мая юридический комитет парламента обсудит вето Зурабишвили, а на следующий день за его преодоление проголосуют на пленарном заседании.