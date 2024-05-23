В Грузии назвали вероятную дату отмены вето на закон об иноагентах

Депутат Субари предрек отмену президентского вето на закон об иноагентах 28 мая

Вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния» преодолеют 28 мая. Об этом заявил депутат от грузинского общественного движения «Сила народа» Созар Субари, передает «Sputnik Грузия».

По его словам, 27 мая юридический комитет парламента обсудит вето Зурабишвили, а на следующий день за его преодоление проголосуют на пленарном заседании.

Ранее в парламенте Грузии упрекнули Зурабишвили в политическом упрямстве. Она использовала «вето ради вето», только чтобы показать, что выступает против этого закона.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон «О прозрачности иностранного влияния» гарантией мира. Он подчеркнул, что 60 процентов населения поддерживают его принятие.