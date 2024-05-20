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20:14, 20 мая 2024Бывший СССР

В Грузии упрекнули президента в политическом упрямстве

Депутат Кадагишвили упрекнул президента Грузии в политическом упрямстве

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Вето, наложенное президентом Грузии Саломе Зурабишвили на законопроект «О прозрачности иностранного влияния», является проявлением «политического упрямства», к которому она прибегла, так как не смогла изменить в документе ни слова. Об этом заявил депутат партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кадагишвили, передает «Sputnik Грузия».

По его мнению, с правовой точки зрения, законопроект совершенен, поэтому президент не смогла в нем ничего поменять, и ей пришлось прибегнуть к «вето ради вето».

Кадагишвили отметил, что Зурабишвили дописала в конце документа предложение о том, что этот закон будет действовать только один день.

Ранее президент Грузии заявила, что содержание и принципы законопроекта об иноагентах неприемлемы, поэтому его надо отменить на следующий день после принятия.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон об иноагентах гарантией мира.

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      Илья Таксюр
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