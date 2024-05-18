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17:11, 18 мая 2024Бывший СССР

Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути», — заявила Зурабишвили на встрече с журналистами, которая прошла в здании администрации президента республики.

Она добавила, что грузинские парламентарии будут официально уведомлены о решении главы государства уже сегодня. Зурабишвили назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. Документ предписывает регистрацию в отдельном реестре тем некоммерческим организациям и СМИ, у которых более 20 процентов доходов поступают из-за границы. За принятие проголосовали 84 депутата, против высказались 30 человек. После этого Зурабишвили пообещала наложить вето на закон.

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      Олег Давыдов
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