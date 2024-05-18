Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути и духу является российским. Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути», — заявила Зурабишвили на встрече с журналистами, которая прошла в здании администрации президента республики.

Она добавила, что грузинские парламентарии будут официально уведомлены о решении главы государства уже сегодня. Зурабишвили назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.

14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. Документ предписывает регистрацию в отдельном реестре тем некоммерческим организациям и СМИ, у которых более 20 процентов доходов поступают из-за границы. За принятие проголосовали 84 депутата, против высказались 30 человек. После этого Зурабишвили пообещала наложить вето на закон.