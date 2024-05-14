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20:24, 14 мая 2024Бывший СССР

Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Vincent Kessler / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, принятый ранее парламентом страны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Он предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.

На этом фоне протестующие начали прорываться к зданию парламента, несмотря на металлические заграждения, их разгоняла полиция.

Кроме того, после принятия закона США пригрозили санкциями властям Грузии.

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      Анастасия Яланская
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