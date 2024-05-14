Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иноагентах, принятый ранее парламентом страны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. Он предусматривает регистрацию в специальном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 процентов доходов которых получено из-за границы.

На этом фоне протестующие начали прорываться к зданию парламента, несмотря на металлические заграждения, их разгоняла полиция.

Кроме того, после принятия закона США пригрозили санкциями властям Грузии.