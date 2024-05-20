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10:52, 20 мая 2024Бывший СССР

В Грузии назвали закон об иноагентах гарантией мира

Премьер Грузии Кобахидзе: закон об иноагентах обеспечит долгосрочный мир

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Закон о прозрачности иностранного влияния, также известный как закон об иноагентах, обеспечит долгосрочный мир в Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Закон о прозрачности поможет нам в том, чтобы в Грузии был обеспечен долгосрочный мир, что требуется для нашей страны и народа», — сказал он, а также сообщил, что согласно исследованиям, принятие закона поддерживает более 60 процентов населения.

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем чтении 14 мая. За него выступили 84 депутата, против — 30.

В субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.

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      Александр Курбатов
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