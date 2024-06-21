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12:35, 21 июня 2024Бывший СССР

Премьер Грузии раскритиковал кампанию против закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе назвал фарсом кампанию против закона об иноагентах
Ираклий Кобахидзе (в центре)

Ираклий Кобахидзе (в центре). Фото: Annegret Hilse / Reuters

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал фарсом кампанию, которая развернулась в республике против закона об иноагентах. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Он указал на пример Канады, принявшей аналогичный законопроект по борьбе с иностранным вмешательством, и назвал позорными попытки критики закона «без каких-либо аргументов».

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. По его словам, новый нормативный акт направлен на укрепление политического, экономического и социального состояния республики по отношению к внешнему вмешательству. На фоне рассмотрения и принятия этого законопроекта в Грузии прошла волна протестов.

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