Трамп дал Ирану три дня

Трамп заявил, что через 3 дня нефтяная инфраструктура Ирана рухнет

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, все козыри в конфликте Соединенных штатов и Ирана находятся на руках США. «У Ирана остается около трех дней до того, как их нефтяная инфраструктура обрушится», — подчеркнул американский президент.

В том же интервью Дональд Трамп анонсировал, что конфликт с Ираном закончится победой США. «Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится», — заметил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным. «Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — ответил американский лидер.