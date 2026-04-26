Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:37, 26 апреля 2026Мир

Трамп дал Ирану три дня

Трамп заявил, что через 3 дня нефтяная инфраструктура Ирана рухнет
Андрей Ставицкий

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, все козыри в конфликте Соединенных штатов и Ирана находятся на руках США. «У Ирана остается около трех дней до того, как их нефтяная инфраструктура обрушится», — подчеркнул американский президент.

В том же интервью Дональд Трамп анонсировал, что конфликт с Ираном закончится победой США. «Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится», — заметил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным. «Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры», — ответил американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok